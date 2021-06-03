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Зарегистрировать бизнес онлайн стало проще

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Рубрика Регистрация бизнеса
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ФНС обновила онлайн-сервис по регистрации организаций и ИП. В новой версии сервиса зарегистрировать можно компанию с любым количеством учредителей.

Об этом сообщила ФНС.

При помощи нового сервиса компания сможет составить типовой устав, выбрать наиболее подходящий режим налогообложения и составить заявление на переход на спецрежим.

Через данный сервис ИП может зарегистрироваться, внести изменения или ликвидироваться. Компаниям доступны только регистрация и ликвидация.

Для использования сервиса компании, ИП или физлицу при регистрации организации надо иметь ЭЦП.

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Дополнительно ФНС составила список полезных сервисов для организаций...

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