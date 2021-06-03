Зарегистрировать бизнес онлайн стало проще

ФНС обновила онлайн-сервис по регистрации организаций и ИП. В новой версии сервиса зарегистрировать можно компанию с любым количеством учредителей.
Об этом сообщила ФНС.
При помощи нового сервиса компания сможет составить типовой устав, выбрать наиболее подходящий режим налогообложения и составить заявление на переход на спецрежим.
Через данный сервис ИП может зарегистрироваться, внести изменения или ликвидироваться. Компаниям доступны только регистрация и ликвидация.
Для использования сервиса компании, ИП или физлицу при регистрации организации надо иметь ЭЦП.
Дополнительно ФНС составила список полезных сервисов для организаций...
и ИП.