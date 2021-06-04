👆 Декларации для малого бизнеса отменят. Налоги будет считать ФНС

Минфин прорабатывает несколько направлений совершенствования налогового режима для малого и среднего бизнеса.

В частности, речь идет об упрощении налогового администрирования для микропредприятий.

Этот сектор перестанет представлять налоговые декларации в ФНС, а налоговые органы самостоятельно будут рассчитывать размер налоговых обязательств.

«Уплата налогов и страховых взносов будет осуществляться по одному налоговому уведомлению. Я надеюсь, что уже с 2023 года мы сможем предложить такой упрощенный режим для микробизнеса», - сказал замминистра финансов Алексей Сазанов.

Также обсуждается возможность фискальных послаблений для МСП, результатом которых должно стать «обеление» зарплат.

«Есть гипотеза, что в случае снижения уровня налоговой нагрузки, малый бизнес перестанет платить зарплату «в конвертах». А за счёт такого «обеления» зарплат увеличится налоговая база, что позволит компенсировать выпадающие доходы бюджета от налоговых послаблений. Мы сейчас проводим расчеты, и если будет доказано, что бюджетный эффект от рассматриваемых мер нулевой либо положительный, то в конце этого года или в начале следующего сможем предложить для сектора МСП совершенствование фискального режима и даже где-то послабление», — отметил Алексей Сазанов.