Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

👆 Декларации для малого бизнеса отменят. Налоги будет считать ФНС

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Малый бизнес
Версия для печати

Минфин прорабатывает несколько направлений совершенствования налогового режима для малого и среднего бизнеса.

В частности, речь идет об упрощении налогового администрирования для микропредприятий.

Этот сектор перестанет представлять налоговые декларации в ФНС, а налоговые органы самостоятельно будут рассчитывать размер налоговых обязательств. 

«Уплата налогов и страховых взносов будет осуществляться по одному налоговому уведомлению. Я надеюсь, что уже с 2023 года мы сможем предложить такой упрощенный режим для микробизнеса», - сказал замминистра финансов Алексей Сазанов.

Также обсуждается возможность фискальных послаблений для МСП, результатом которых должно стать «обеление» зарплат.

«Есть гипотеза, что в случае снижения уровня налоговой нагрузки, малый бизнес перестанет платить зарплату «в конвертах». А за счёт такого «обеления» зарплат увеличится налоговая база, что позволит компенсировать выпадающие доходы бюджета от налоговых послаблений. Мы сейчас проводим расчеты, и если будет доказано, что бюджетный эффект от рассматриваемых мер нулевой либо положительный, то в конце этого года или в начале следующего сможем предложить для сектора МСП совершенствование фискального режима и даже где-то послабление», — отметил Алексей Сазанов.

📌 Реклама

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама