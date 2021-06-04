С 1 июня надо регистрировать корпоративные сим-карты на Госуслугах

Корпоративные сим-карты надо регистрировать на Госуслугах с 1 июня 2021 года.
Если до этой даты компания или ИП уже использовала корпоративную связь, то внести информацию надо:
- до 1 сентября — сим-карты в устройствах, например, онлайн-ККТ или модем;
- до 30 ноября — корпоративные сим-карты работников.
Зарегистрировать сим-карту может как сам работодатель, так и через работника или оператора связи.
Правила регистрации сим-карт в устройствах прописаны в постановлении Правительства от 31.05.2021 № 844. А для работников — внесены Федеральным законом от 30.12.2020 № 533.
Зарегистрировать сим-карту можно с помощью специального сервиса на Госуслугах через личный кабинет компании или ИП.
Для регистрации выбираем, какую корпоративную сим-карту надо зарегистрировать.
Если корпоративная карта выдана работнику, то на Госуслугах вносится информация:
- корпоративный номер;
- ФИО сотрудника, а также паспортные данные и дата рождения;
- наименование оператора связи.
Если сим-карта стоит в каком-либо устройстве, то на Госуслугах вносим следующие данные:
- корпоративный номер;
- адрес месторасположения тех. устройства;
- название оператора связи.
Вносить изменения в данные о корпоративных сим-картах надо в течение 3 рабочих дней.