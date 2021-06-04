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С 1 июня надо регистрировать корпоративные сим-карты на Госуслугах

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Рубрика Свой бизнес
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Корпоративные сим-карты надо регистрировать на Госуслугах с 1 июня 2021 года.

Если до этой даты компания или ИП уже использовала корпоративную связь, то внести информацию надо:

  • до 1 сентября — сим-карты в устройствах, например, онлайн-ККТ или модем;
  • до 30 ноября — корпоративные сим-карты работников.

Зарегистрировать сим-карту может как сам работодатель, так и через работника или оператора связи.

Правила регистрации сим-карт в устройствах прописаны в постановлении Правительства от 31.05.2021 № 844. А для работников — внесены Федеральным законом от 30.12.2020 № 533.

Зарегистрировать сим-карту можно с помощью специального сервиса на Госуслугах через личный кабинет компании или ИП.

Для регистрации выбираем, какую корпоративную сим-карту надо зарегистрировать.

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Если корпоративная карта выдана работнику, то на Госуслугах вносится информация:

  • корпоративный номер;
  • ФИО сотрудника, а также паспортные данные и дата рождения;
  • наименование оператора связи.

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Если сим-карта стоит в каком-либо устройстве, то на Госуслугах вносим следующие данные:

  • корпоративный номер;
  • адрес месторасположения тех. устройства;
  • название оператора связи.

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Вносить изменения в данные о корпоративных сим-картах надо в течение 3 рабочих дней.

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