С 1 июня надо регистрировать корпоративные сим-карты на Госуслугах

Корпоративные сим-карты надо регистрировать на Госуслугах с 1 июня 2021 года.

Если до этой даты компания или ИП уже использовала корпоративную связь, то внести информацию надо:

до 1 сентября — сим-карты в устройствах, например, онлайн-ККТ или модем;

— сим-карты в устройствах, например, онлайн-ККТ или модем; до 30 ноября — корпоративные сим-карты работников.

Зарегистрировать сим-карту может как сам работодатель, так и через работника или оператора связи.

Правила регистрации сим-карт в устройствах прописаны в постановлении Правительства от 31.05.2021 № 844. А для работников — внесены Федеральным законом от 30.12.2020 № 533.

Зарегистрировать сим-карту можно с помощью специального сервиса на Госуслугах через личный кабинет компании или ИП.

Для регистрации выбираем, какую корпоративную сим-карту надо зарегистрировать.

Если корпоративная карта выдана работнику, то на Госуслугах вносится информация:

корпоративный номер;

ФИО сотрудника, а также паспортные данные и дата рождения;

наименование оператора связи.

Если сим-карта стоит в каком-либо устройстве, то на Госуслугах вносим следующие данные:

корпоративный номер;

адрес месторасположения тех. устройства;

название оператора связи.