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Достало заводить первичку в 1С? Сервис КНАП предлагает решение

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Рубрика Бухгалтерские программы
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Сервис КНАП, который помогает автоматически заводить и проводить документы в 1С, приглашает поучаствовать в тестировании сайта КНАП.

От желающих участвовать потребуется 30 минут свободного времени. Взамен — неделя бесплатного пользования сервисом или бесплатное распознавание и заведение в 1С: Бухгалтерию 50-ти документов.

«Мы хотим, чтобы КНАП был лучшим сервисом-помощником для бухгалтеров и постоянно его совершенствуем, но без обратной связи нам сложно это делать, поэтому мы решили провести опрос,» говорят разработчики.

Итак, что от вас потребуется:

  • наушники с микрофоном или встроенный микрофон в вашем ноутбуке / компьютере;
  • выход в интернет (общение будет через платформу Zoom);
  • договориться об удобном времени встречи;
  • пройти по ссылке, которую вам пришлют (это безопасно, ссылка ведет на сайт КНАП);
  • прочитать содержимое сайта (он небольшой) и вслух прокомментировать увиденное.

Цель — получить ваше профессиональное мнение по теме автоматизации ввода первички.

«В награду за помощь мы подарим вам неделю бесплатного использования сервиса КНАП или распознавание 50-ти документов. Вы сами выберете, что для вас удобнее».

Поторопитесь! Количество участников акции ограничено!

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