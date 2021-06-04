Достало заводить первичку в 1С? Сервис КНАП предлагает решение

Сервис КНАП, который помогает автоматически заводить и проводить документы в 1С, приглашает поучаствовать в тестировании сайта КНАП.
От желающих участвовать потребуется 30 минут свободного времени. Взамен — неделя бесплатного пользования сервисом или бесплатное распознавание и заведение в 1С: Бухгалтерию 50-ти документов.
«Мы хотим, чтобы КНАП был лучшим сервисом-помощником для бухгалтеров и постоянно его совершенствуем, но без обратной связи нам сложно это делать, поэтому мы решили провести опрос,» говорят разработчики.
Итак, что от вас потребуется:
- наушники с микрофоном или встроенный микрофон в вашем ноутбуке / компьютере;
- выход в интернет (общение будет через платформу Zoom);
- договориться об удобном времени встречи;
- пройти по ссылке, которую вам пришлют (это безопасно, ссылка ведет на сайт КНАП);
- прочитать содержимое сайта (он небольшой) и вслух прокомментировать увиденное.
Цель — получить ваше профессиональное мнение по теме автоматизации ввода первички.
«В награду за помощь мы подарим вам неделю бесплатного использования сервиса КНАП или распознавание 50-ти документов. Вы сами выберете, что для вас удобнее».
Поторопитесь! Количество участников акции ограничено!