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Иностранцев будут прививать от ковид платно

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Рубрика Общество. Люди. События
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Вакцинацию от ковид для иностранцев планируют сделать платной. Власти должны проработать данный вопрос до конца июня.

На ПМЭФ Путин отметил, что количество производимой вакцины позволяет прививать иностранцев:

«Более того, получила распространение практика, когда люди из разных стран, бизнесмены, руководители крупных европейских компаний специально посещают Россию, чтобы сделать прививку от коронавируса. В этой связи прошу правительство до конца месяца проанализировать все аспекты этого вопроса, чтобы с учетом требований по безопасности, санитарному контролю организовать для иностранных граждан условия для платной вакцинации в нашей стране», — отметил Путин.

Цитата по «ТАСС».

Кроме этого Путин поручил властям и регионам проработать вопрос о вакцинации трудовых мигрантов.

ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум. Проходит со 2 по 5 июня 2021 года.

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