Иностранцев будут прививать от ковид платно

Вакцинацию от ковид для иностранцев планируют сделать платной. Власти должны проработать данный вопрос до конца июня.
На ПМЭФ Путин отметил, что количество производимой вакцины позволяет прививать иностранцев:
«Более того, получила распространение практика, когда люди из разных стран, бизнесмены, руководители крупных европейских компаний специально посещают Россию, чтобы сделать прививку от коронавируса. В этой связи прошу правительство до конца месяца проанализировать все аспекты этого вопроса, чтобы с учетом требований по безопасности, санитарному контролю организовать для иностранных граждан условия для платной вакцинации в нашей стране», — отметил Путин.
Цитата по «ТАСС».
Кроме этого Путин поручил властям и регионам проработать вопрос о вакцинации трудовых мигрантов.
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум. Проходит со 2 по 5 июня 2021 года.