Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Путин: бизнесу помогут с кредитами

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Кредиты
Версия для печати

Уже в текущем году будет запущен новый механизм поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства — так называемое зонтичное предоставление поручительств.

Об этом заявил Владимир Путин, выступая сегодня на ПМЭФ,

«Корпорация МСП» будет выдавать поручительства по кредитам банков-партнёров. По сути, возьмёт на себя часть рисков малого и среднего бизнеса, сделает для них кредит более доступным. По оценкам, это позволит предпринимателям привлечь дополнительный ресурс на развитие в размере не менее 600 миллиардов рублей до 2024 года.

📌 Реклама

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама