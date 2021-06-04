Путин: бизнесу помогут с кредитами

Уже в текущем году будет запущен новый механизм поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства — так называемое зонтичное предоставление поручительств.

Об этом заявил Владимир Путин, выступая сегодня на ПМЭФ,

«Корпорация МСП» будет выдавать поручительства по кредитам банков-партнёров. По сути, возьмёт на себя часть рисков малого и среднего бизнеса, сделает для них кредит более доступным. По оценкам, это позволит предпринимателям привлечь дополнительный ресурс на развитие в размере не менее 600 миллиардов рублей до 2024 года.