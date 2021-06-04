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Власти ослабят антимонопольный контроль

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Рубрика Антимонопольное право
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Нужно освободить малый и средний бизнес от явно избыточного антимонопольного контроля. Об этом заявил Владимир Путин, выступая сегодня ан ПМЭФ.

«Многие пороги, установленные здесь, давно не пересматривались и не соответствуют современным экономическим реалиям. Экономика растёт, компании растут», — пояснил Президент.

Сейчас антимонопольный контроль охватывает все предприятия с выручкой свыше 400 миллионов рублей в год.

Предлагается поднять эту планку вдвое — до 800 миллионов рублей, тем самым избавить большое число растущих компаний от обременительных, лишних отчетов и бумаг.

И такой же более высокий порог предлагается установить при контроле за сделками по слиянию и поглощению. То есть, если сумма сделки не превышает 800 миллионов рублей, ее не надо будет согласовывать с антимонопольными органами.

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