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Специальную программу ипотеки для семей распространят и на семьи с одним ребенком

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Рубрика Общество. Люди. События
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Специальную программу ипотеки для семей распространят и на семьи с одним ребенком. Главное — ребенок родился после 1 января 2018 года.

Об этом сообщил Путин на ПМЭФ:

«Предлагаю расширить ее [специальную программу ипотеки для семей] действие — распространить на все семьи, где растут дети, родившиеся после 1 января 2018 года, даже если в семье пока лишь один ребёнок. То есть, повторю, уже при рождении первенца семья сможет взять ипотеку по ставке шесть процентов, купить жильё на первичном рынке или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит», — озвучил Путин.

То есть нововведение планируют ввести задним числом.

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