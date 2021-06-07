Белорусский ИП оказывает электронные услуги российскому ИП. Кто платит НДС?

Когда иностранная организация оказывает услуги в электронной форме российским организациям и ИП, она обязана встать на учет в налоговой инспекции. Но на ИП-иностранцев это правило не распространяется.

А при реализации иностранным лицом, не состоящим на учете в российских налоговых органах, услуг, местом реализации которых является РФ, НДС исчисляется и уплачивается в бюджетную систему РФ налоговым агентом, приобретающим данные услуги у иностранного лица.

В связи с этим российский ИП, приобретающий оказываемые белорусским ИП услуги в электронной форме, местом реализации которых признается территория РФ, является налоговым агентом, обязанным исчислить и уплатить НДС по таким операциям.

Такое разъяснение дано в письме Минфина № 03-07-14/37565 от 18.05.2021.