Сотрудников ГИБДД обяжут возвращать деньги, которые им передадут вместе с документами

Сотрудникам ГИБДД запретят принимать деньги и ценности от граждан. Если деньги будут в документах, сотрудник будет обязан их вернуть. А также хотят им разрешить не использовать форменную одежду при скрытом наблюдении.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на проект приказа МВД.

«Если документ передается вместе с деньгами, ценными бумагами, какими-либо предметами, необходимо вернуть документ гражданину и предложить владельцу передать документ без денег, ценных бумаг и предметов», — отмечается в документе.

В нем также уточняется, что сотрудник может принять документы без обложек и без удерживающих устройств.

«С документами граждан при проверке необходимо обращаться аккуратно, не делать в них каких-либо отметок в непредусмотренных для этого местах», — отмечается в приказе.

Сотрудникам также запрещается принимать от участников дорожного движения материальные ценности, какие-либо вещи, предметы или документы, не требующиеся для выполнения административных действий, а также пользоваться средствами связи участников дорожного движения, за исключением случаев, не терпящих отлагательства.

Кроме того, проектом хотят разрешщить сотрудникам ГИБДД, которые ведут скрытое наблюдение, не использовать форменную одежду.

«По решению руководителей территориальных органов МВД России на межрегиональном и региональном уровнях сотрудники ДПС, осуществляющие скрытый надзор за дорожным движением с использованием патрульного автомобиля без специальной цветографической схемы, могут не носить форменную одежду», — отмечается в документе.