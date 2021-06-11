Для компонента вакцины «ЭпиВакКорона» нельзя применять НДС 10 %

В качестве одного из компонентов вакцины «ЭпиВакКорона» для профилактики COVID-19 применяется белок-носитель.

Минфин в письме № 03-07-07/36877 от 14.05.2021 пояснил, что при реализации этого компонента нельзя применять пониженную ставку НДС 10 %.

Перечень кодов медицинских товаров в соответствии с ОКПД 2, облагаемых НДС по ставке 10 %, утвержден постановлением Правительства от 15.09.2008 № 688. При этом фармацевтические субстанции должны быть включены в госреестр лекарственных средств в качестве лекарственного препарата для медицинского применения или фармацевтической субстанции, произведенной для реализации.

Как пояснил Минздрав, белок-носитель для вакцины в этот реестр не включен.

А значит и НДС по нему будет 20 %, а не 10 %.