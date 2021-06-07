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Маткапитал для богатых хотят отменить. Единороссы не согласны

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Рубрика Общество. Люди. События
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Для людей с доходом более 5 млн. рублей предложили отменить маткапитал. Единороссы с этим не согласны.

Предложение об отмене маткапитала для богатых озвучил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью с URA.RU.

«Справедливость подразумевает использование всевозможных льгот, бонусов, которые государство предоставляет людям исходя из их возможности. […] Сумму дохода можно определить. […] можно с пяти миллионов начать, потом до трех спокойно.

Им не надо платить материнский капитал 500 тысяч рублей.

Зачем олигарху выдавать материальную помощь?», - предложил Аксаков.

Цитата по URA.RU.

Единороссы с таким подходом не согласны. Об этом заявил первый замглавы единороссов Андрей Исаев:

«Мы не поддерживаем эту идею. Много ли молодых семей со среднедушевым доходом больше 5 млн. рублей?», - отметил Исаев.

Цитата по «ТАСС».

Первый замглавы единороссов также отметил, что при введении такого предложения, всем получателям маткапитала придется сдавать декларацию о доходах. А это дополнительная нагрузка на людей, да и побегать в ФНС придется.

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