Маткапитал для богатых хотят отменить. Единороссы не согласны

Для людей с доходом более 5 млн. рублей предложили отменить маткапитал. Единороссы с этим не согласны.

Предложение об отмене маткапитала для богатых озвучил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью с URA.RU.

«Справедливость подразумевает использование всевозможных льгот, бонусов, которые государство предоставляет людям исходя из их возможности. […] Сумму дохода можно определить. […] можно с пяти миллионов начать, потом до трех спокойно.

Им не надо платить материнский капитал 500 тысяч рублей.

Зачем олигарху выдавать материальную помощь?», - предложил Аксаков.

Цитата по URA.RU.

Единороссы с таким подходом не согласны. Об этом заявил первый замглавы единороссов Андрей Исаев:

«Мы не поддерживаем эту идею. Много ли молодых семей со среднедушевым доходом больше 5 млн. рублей?», - отметил Исаев.

Цитата по «ТАСС».

Первый замглавы единороссов также отметил, что при введении такого предложения, всем получателям маткапитала придется сдавать декларацию о доходах. А это дополнительная нагрузка на людей, да и побегать в ФНС придется.