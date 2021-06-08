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Даже если требования истца исполнили добровольно, госпошлину оплатит ответчик

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Рубрика Госпошлина
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Судебная госпошлина оплачивается ответчиком. Даже если все требования были исполнены добровольно до вынесения судебного решения.

Такой вывод следует из определения судебной коллегии по экономическим спорам ВС от 25.05.2021 по делу № 305-ЭС20-14994.

Истец обратился в суд с требованием представить документы о деятельности компании, в которой истец являлся учредителем (50% УК).

Компания выслала документы на адрес истца в добровольном порядке, но после принятия иска к рассмотрению.

Однако документация была представлена не в полном объеме.

Позднее, организация обратилась в суд с иском на возмещение судебных расходов с учредителя. Довод — компания исполнила требования истца до вынесения судебного решения.

ВС отметил, что при добровольном удовлетворении требований после обращения истца в суд и принятия судебного решения по такому делу судебные издержки также подлежат взысканию с ответчика.

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