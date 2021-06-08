Даже если требования истца исполнили добровольно, госпошлину оплатит ответчик

Судебная госпошлина оплачивается ответчиком. Даже если все требования были исполнены добровольно до вынесения судебного решения.
Такой вывод следует из определения судебной коллегии по экономическим спорам ВС от 25.05.2021 по делу № 305-ЭС20-14994.
Истец обратился в суд с требованием представить документы о деятельности компании, в которой истец являлся учредителем (50% УК).
Компания выслала документы на адрес истца в добровольном порядке, но после принятия иска к рассмотрению.
Однако документация была представлена не в полном объеме.
Позднее, организация обратилась в суд с иском на возмещение судебных расходов с учредителя. Довод — компания исполнила требования истца до вынесения судебного решения.
ВС отметил, что при добровольном удовлетворении требований после обращения истца в суд и принятия судебного решения по такому делу судебные издержки также подлежат взысканию с ответчика.