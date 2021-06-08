С 2022 года налогового соглашения между Россией и Нидерландами не будет

МИД РФ нотой от 07.06.2021 № 6251/1едн официально уведомило Нидерланды о денонсации Соглашения между Правительством РФ и Правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 16.12.1996.

Федеральный закон о денонсации № 139-ФЗ принят 26 мая 2021 года.

Вышеназванное соглашение прекращает свое действие с 1 января 2022 года, сообщает Минфин.

Напомним, действующее соглашение с Нидерландами позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по ставке в 2-3 процента.

Велись переговоры по изменению соглашения, но они не увенчались успехом.

Нидерландам были предложены те же условия, что и Кипру, Люксембургу и Мальте. Эти страны согласились на них, а Нидерланды отказались их принять.