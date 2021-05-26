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Путин подписал закон о денонсации соглашения с Нидерландами

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Рубрика Экономика России
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Путин подписал закон о денонсации соглашения с Нидерландами об избежании двойного налогообложения.

Федеральный закон от 26.05.2021 № 139-ФЗ «О денонсации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество».

В конце марта 2020 года Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это потребовало корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с другими странами, договоренности с которыми позволяли выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%, либо прекращения действия таких договоров в случае, если договоренности о внесении соответствующих изменений не будут достигнуты.

В связи с тем, что через голландскую юрисдикцию осуществляются существенные выплаты доходов российского происхождения, Минфином РФ были проведены переговоры с министерством финансов Нидерландов по внесению изменений в соглашение. Российская сторона предложила Нидерландам условия, аналогичные согласованным с Кипром, Люксембургом и Мальтой. Однако Нидерланды не согласились с предложением РФ, настаивая на расширении перечня доходов, облагаемых по пониженным ставкам.

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