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👀 Всем школьникам создадут цифровой профиль. Спрашивать желания родителей не будут

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Рубрика Общество. Люди. События
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Минпросвещения предложило создать цифровой профиль для школьников. Эксперимент пройдет до конца 2022 года.

Предлагается сделать цифровой профиль обязательным, пишет «Коммерсант». Регистрировать его будут при зачислении в детский сад или первый класс. Достижения учащихся будут зафиксированы в цифровом портфолио.

В профиле будут содержаться актуальные сведения, «необходимые для идентификации в рамках образовательного процесса». Чтобы избежать накапливания больших массивов данных в разных источниках, система будет использовать информацию текущих реестров органов исполнительной власти и государственных информационных систем. Для этого создадут распределенный реестр, а запросы в различные системы будут совершаться с использованием обезличенных идентификаторов.

Стоимость проекта может достигать миллиарда рублей.

Эксперты предупреждают, что система будет содержать слишком много данных о детях и в случае их утечки мошенники будут использовать её для обмана детей, в том числе социального инжениринга.

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