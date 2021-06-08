👀 Всем школьникам создадут цифровой профиль. Спрашивать желания родителей не будут

Минпросвещения предложило создать цифровой профиль для школьников. Эксперимент пройдет до конца 2022 года.

Предлагается сделать цифровой профиль обязательным, пишет «Коммерсант». Регистрировать его будут при зачислении в детский сад или первый класс. Достижения учащихся будут зафиксированы в цифровом портфолио.

В профиле будут содержаться актуальные сведения, «необходимые для идентификации в рамках образовательного процесса». Чтобы избежать накапливания больших массивов данных в разных источниках, система будет использовать информацию текущих реестров органов исполнительной власти и государственных информационных систем. Для этого создадут распределенный реестр, а запросы в различные системы будут совершаться с использованием обезличенных идентификаторов.

Стоимость проекта может достигать миллиарда рублей.

Эксперты предупреждают, что система будет содержать слишком много данных о детях и в случае их утечки мошенники будут использовать её для обмана детей, в том числе социального инжениринга.