Непроданные квартиры в домах-долгостроях будут раздавать нуждающимся

Фонд защиты прав дольщиков сможет передавать часть квартир в достроенных домах гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Речь идёт о квадратных метрах, которые недобросовестный застройщик не успел реализовать.

Постановление об этом подписал Михаил Мишустин.

Напомним, Фонд защиты прав дольщиков помогает решить проблемы граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Он гарантирует таким людям завершение строительства жилья и получение квартир или возврат вложенных денег. Расходы фонда на эти цели финансируются из федерального и региональных бюджетов.

Новое постановление расширяет полномочия фонда, позволяя ему решать проблемы не только обманутых дольщиков, но и тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий и имеет право на получение жилья от государства.

В их числе люди, живущие в аварийных домах, граждане с низким уровнем дохода, дети-сироты, многодетные семьи, инвалиды. Программы предоставления таким гражданам жилья в достроенных домах фонд сможет реализовывать совместно с регионами. Такое решение позволит ускорить процесс обеспечения жильём очередников.