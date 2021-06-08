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Как заполнить платежку при перечислении удержаний из зарплаты работника

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Рубрика Бухгалтеры
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При перечислении удержаний из зарплаты работника по исполнительному листу заполняем правильно поле «ИНН плательщика», реквизит «101» и «108».

Вопрос был задан в отношении удержаний из зарплаты в бюджет, не относящихся к налогам и таможенным пошлинам.

Разъяснение о правильности заполнения платежек по удержанию по исполнительному документу дало Казначейство в письме 29.04.2021 № 01-00-07/9973:

  • в поле «ИНН плательщика» — ИНН физлица, на которого составлен исполнительный лист;
  • в реквизите «101» — код «19», если компания перечисляет удержание из зарплаты работника по исполнительному документу (кроме налоговых и таможенных платежей);
  • в реквизите «108» — уникальный идентификатор, код НПА или «0».

Если в реквизите «108» указан код НПА или «0», то указываем ИНН работника обязательно.

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