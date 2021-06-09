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Малому бизнесу возместят комиссии за переводы по номеру телефона

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Рубрика Система быстрых платежей
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Центробанк разрабатывает механизм возмещения комиссии за перевод платежей через СБП. Возмещать комиссии за переводы по номеру телефона планируется только малому бизнесу.

Об этом сказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова:

«Мы сейчас запускаем [механизм] в ближайшее время. И поручение президента было с 1 июля сделать это всем системно-значимым банкам. Оплата по QR-коду — то есть не по картам — на полгода будет комиссия за СБП <...> возмещаться потом малому и среднему бизнесу», — отметила Скоробогатова.

Цитата по «Парламентской газете».

На ПМЭФ Путин предложил банкам возмещать малому бизнесу комиссии в СБП.

СБП – система быстрых платежей. По ней можно отправить деньги, в том числе и зарплату работников, по номеру телефона. К СПБ подключено более 200 банков.

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