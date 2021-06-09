Малому бизнесу возместят комиссии за переводы по номеру телефона

Центробанк разрабатывает механизм возмещения комиссии за перевод платежей через СБП. Возмещать комиссии за переводы по номеру телефона планируется только малому бизнесу.
Об этом сказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова:
«Мы сейчас запускаем [механизм] в ближайшее время. И поручение президента было с 1 июля сделать это всем системно-значимым банкам. Оплата по QR-коду — то есть не по картам — на полгода будет комиссия за СБП <...> возмещаться потом малому и среднему бизнесу», — отметила Скоробогатова.
Цитата по «Парламентской газете».
На ПМЭФ Путин предложил банкам возмещать малому бизнесу комиссии в СБП.
СБП – система быстрых платежей. По ней можно отправить деньги, в том числе и зарплату работников, по номеру телефона. К СПБ подключено более 200 банков.