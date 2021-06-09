Некоторых физлиц признают крупнейшими налогоплательщиками

Не только юридические, но и физические лица теперь могут быть признаны крупнейшими налогоплательщиками и поставлены на учет в специальной налоговой инспекции. Но кто все эти люди — пока неизвестно.

Поменялись особенности учета в налоговых органах крупнейших налогоплательщиков.

Опубликован приказ Минфина от 25.02.2021 № 26н (зарегистрирован в Минюсте 04.06.21), который вступит в силу через месяц.

Перечень крупнейших налогоплательщиков (КНП) и график постановки их на учет определяет ФНС.

МИ ФНС по КНП будет направлять запрос в налоговую по месту жительства физлица, которая в течение 5 дней даст доступ к сведениям о таком физлице.

Через 3 дня после получения данных сведений МИ ФНС по КНП должна поставить физлицо на учет и направить ему уведомление.

Ныне действующие особенность постановки на учет КНП будут отменены.

Отметим, что на данный момент неизвестны точные критерии, по которым человек будет признан крупнейшим налогоплательщиком.

То есть кто попадет в эту когорту, пока непонятно.

Сейчас действуют критерии отнесения налогоплательщиков к числу крупнейших, утвержденные Приказом Минфина от 16.05.2007 № ММ-3-06/308@. Но этот документ касается только организаций.

Добавим, что недавно был утвержден порядок формирования и ведения справочника крупнейших налогоплательщиков — физлиц.