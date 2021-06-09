📘 Просто некоммерческих фондов больше не будет. Их разделят на общественно полезные и личные

С 1 марта 2022 года все фонды в стране будут разделены на две категории: общественно-полезные и личные. Законопроект с такими поправками в Гражданский кодекс был принят Госдумой в третьем чтении.

Личный фонд — это унитарная некоммерческая организация, созданная либо при жизни гражданина-учредителя им самим, либо после его смерти нотариусом, для управления имуществом фонда переданным или унаследованным от гражданина-учредителя.

Личный фонд может быть учрежден бессрочно или на определенный срок. Стоимость имущества, которое учредитель передает личному фонду при создании, не может быть менее 100 млн рублей. При этом оценка имущества должна быть проведена независимым оценщиком. Правило о стоимости имущества не распространяется на наследственные («посмертные») фонды. Имущество, переданное личному фонду его учредителем, принадлежит личному фонду на праве собственности.

Наследственные фонды, которые появились у нас в стране в 2018 году, из ГК будут убраны.

Таким образом, все «не личные» фонды поменяют свою организационно-правовую форму. Правда, в законе написано, что они не обязаны проходить перерегистрацию и менять уставы. Но новые фонды будут регистрировать уже по новым правилам и поэтому после 1 марта 2022 года мы сможем увидеть вот такую странную конструкцию формы НКО — общественно полезный общественный фонд.