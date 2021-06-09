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В пенсионный стаж предложили включать время ухода за всеми детьми до 1,5 лет

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Рубрика Пенсии
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Хотят убрать ограничение по количеству детей, уход за которыми включается в пенсионный стаж.

Сейчас максимально в стаж включат 6 лет — по 1,5 года на 4 детей.

В Думу внесен законопроект № 1190292-7, который вносит поправку в это правило.

Включать в стаж предлагают по 1,5 года на каждого ребенка.

Более того, за 5-го и последующих детей хотят давать пенсионные баллы (по 5,4 балла за ребенка). Сейчас их дают за первого, второго, третьего и четвертого ребенка.

«Сейчас родитель, родивший или усыновивший и воспитавший более четырех детей и, как следствие, не работавший значительный период времени, не может рассчитывать на прибавку к пенсии. Данное ограничение является несправедливым и по сути ущемляет в правах многодетные семьи. Его можно объяснить только желанием государства сэкономить бюджетные средства», — говорится в пояснительной записке.

Авторы проекта — депутаты от КПРФ.

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