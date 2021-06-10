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Ритейлерам хотят запретить работать ночью и в выходные

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Рубрика Общество. Люди. События
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Для поддержки маленьких магазинов хотят запретить ритейлерам работать ночью и в выходные. Ограничения могут ввести в некоторых регионах.

Такое предложение озвучил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов.

По его мнению, ограничение работы супермаркетов поможет увеличить прибыль маленьких магазинов:

«Например, такая проблема есть в Калмыкии. Если другие формы торговли — нестационарные объекты, ярмарки — не работают, то такая мера может стать поддержкой», - отметил Кутепов.

Цитата по «Известиям».

Аналогичное предложение уже выдвигалось в 2017 году. Однако не было реализовано на практике.

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