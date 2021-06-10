Оценить адекватность своей налоговой нагрузки можно в сервисе ФНС. Но только за позапрошлый год

Посетительница нашего форума получила из налоговой инспекции письмо о низкой налоговой нагрузке по налогу на прибыль по сравнению со среднеотраслевыми показателями.

Но как произвести это сравнение? Где взять среднеотраслевые показатели?

Обсуждение происходит в теме форума «Низкая налоговая нагрузка по налогу на прибыль».

Коллеги посоветовали бухгалтеру воспользоваться налоговым калькулятором на сайте ФНС, который работает в рамках сервиса «Прозрачный бизнес».

Напомним, данный калькулятор предназначен для расчета налоговой нагрузки компаний на ОСНО.

Там представлены, в том числе, и среднеотраслевые показатели.

Однако на данный момент проверить можно только нагрузку за 2017, 2018 и 2019 годы.