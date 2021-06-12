С 13 по 20 июня — 30% сотрудников на удаленку, детские игровые комнаты и фудкорты в ТЦ приостанавливают работу, ночное «доедание и допивание» с 23 вечера до 6 утра запрещено.

Указ Мэра Москвы:

Власти Москвы рекомендуют с 13 июня работодателям перевести не менее 30% сотрудников на удалёнку.

С 13 по 20 июня в Москве временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях

в торговых центрах и других аналогичных организациях В Москве с 13 по 20 июня запрещается обслуживание посетителей в ресторанах и клубах с 23:00 до 06:00, исключение — еда на вынос

Ситуацию прокомментировал бизнес-омбудсмен Борис Титов:

«Для московского общепита эта новость прозвучала, как контрольный выстрел. Неминуемы новые потери и без того не восстановившейся отрасли.

Конечно, очень хочется надеяться, что ограничительные меры не будут продлены, но если это произойдёт, властям нужно либо готовить для общепита финансовый спасательный круг, либо изменить отношение к необходимости всеобщей вакцинации.

Напоминаю, что для бизнеса, по нашим опросам, новый локдаун является одним из самых нежелательных вариантов развития событий. Переложить все потери на плечи одних лишь коммерсантов не удастся».

По сообщению Оперштаба, за последние сутки в России выявлен 17 741 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 10,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 594 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 27 922 человека.

При этом, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что «по федеральному уровню в настоящее время решений нет» — о возможности распространения выходных дней с 15 по 19 июня на всю Россию.

Ситуацию также прокомментировал Дмитрий Порочкин, омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, Член Генерального совета Партии Роста, Генеральный директор центра охраны труда «НСС Консалт».

«Последнюю неделю мы наблюдаем существенный рост числа заболевших COVID-19. И естественно, в целях сохранения и обеспечения безопасности принимаются меры, которые должны уменьшить распространение коронавируса. На данный момент для работодателей ограничения носят рекомендательный характер.

Но если, ситуация не улучшится, то вполне вероятно, что они могут усилиться. Поэтому, сейчас важно максимально соблюдать предписания Роспотребнадзора и это ответственность не только бизнеса, но и каждого отдельного человека. Например, в Германии продлили режим эпидемии национального масштаба до 30 сентября.

Навряд ли, мы хотим такой ситуации у нас. Бизнес сейчас только начал отходить от предыдущих ограничений, которые затронули не только собственников, но и людей которые работают в данных отраслях. С точки зрения законодательства, сегодня при переводе сотрудников на удаленную работу намного меньше вопросов и трудностей, чем это было год назад».

Также приводит комментарий Нины Литвиновой — общественного уполномоченного по защите прав предпринимателей индустрии красоты, учредителя федеральной сети салонов маникюра и педикюра «Пальчики», члена Партии Роста.

«Сейчас очень важно проявлять бдительность, чтобы скорее уже победить вирус. Иначе нас так и будет штормить от всплеска к всплеску. Просто в это время особенно важно сохранить баланс, без перекосов в сторону, типа «оденем всех в перчатки», или закроем все.

Бизнес, как и люди: очень сложные времена переживает и любое резкое решение может стать для многих бизнесов последней каплей. Например, стремительный рост числа самозанятых только усиливается в период вот таких всплесков и при отскоке и регулировании отрасли продолжает рушить традиционный бизнес, а именно он является поставщиком средств в виде налогов в бюджет.

Поэтому, на мой взгляд, необходимо: