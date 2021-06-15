У системно значимых банков срок до 1 июля, чтобы подключиться к СБП. Для переводов от физлиц в адрес компаний

Глава ЦБ заявила, что все системно значимые банки должны подключиться к СБП до 1 июля. На данный момент этого не сделали Сбербанк и Совкомбанк. Речь идет о переводах от физлиц компаниям.

Ранее Путин на ПМЭФ призвал крупнейшие банки подключиться к СБП уже к 1 июля 2021 года, хотя ЦБ ставил им срок до 1 октября.

«Сейчас Система быстрых платежей выходит на следующий уровень. Уже можно переводить не только средства между людьми, но и оплачивать товары и услуги. И для малого бизнеса, как объявил президент, все затраты до конца года будут возмещены из бюджета, чтобы малому бизнесу было легче начать пользоваться этим сервисом. Важно, что к 1 июля все системно значимые банки должны подключиться к этому сервису», — сказала Набиуллина.

При этом глава регулятора выразила мнение, что оставшиеся два банка смогут выдержать указанные сроки.

По материалам «ТАСС».