💰 Предлагают выплачивать по 500 — 1000 рублей семьям на еду. На каждого члена семьи

В условиях постоянного роста цен на еду предлагают выплачивать нуждающимся семьям по 500 — 1000 рублей в месяц на каждого члена семьи. По сути, «продуктовые карточки».

Об этом рассказал Андрей Сизов, глава аналитического центра «Совэкон» в интервью «РГ».

Вопрос: «Во многих странах остро стоит проблема продовольственной инфляции. Какие меры, на ваш взгляд, способны решить ее в России?».

«С инфляцией в целом и продовольственной в том числе борется российский ЦБ в рамках своих возможностей. И делает это эффективно. Но сам рост цен был и будет продолжаться. Вопрос в темпах. Кстати, во второй половине года, вероятно, он начнет замедляться из-за сезонных факторов.

Более важный вопрос, мне кажется, как помочь наименее обеспеченным россиянам. Главная мера, о которой мы говорим уже второй десяток лет — это денежные выплаты на покупку продуктов питания.

Например, в США есть программа SNAP (дополнительного питания). Там, если ваш доход не превышает определенного уровня на одного члена семьи, то вы получаете в пределах 200 долларов на человека. Их можно потратить только на продукты питания».

Вопрос: «И как это можно сделать в России?».

«На мой взгляд, было бы достаточно хотя бы 500-1000 рублей на одного члена семьи в месяц. Минимальная стоимость такой программы составит около 120 миллиардов рублей плюс расходы на администрирование.

Эта мера могла бы помочь именно тем, кто в ней нуждается. Поддержала бы и спрос. И, что очень важно, дала бы возможность и далее развиваться российскому аграрному и пищевому бизнесу.

Важный момент — найти простые и недорогие инструменты администрирования. Мы почему-то сразу пытаемся строить какие-то барьеры и ограничения. То предлагается создать специализированные магазины для таких продуктов, или ограничить покупки только отечественной продукцией из особого списка.

Нам нужно обеспечить минимальную жизнеспособную цепочку. Только с одним условием:».

И как, интересно, это можно будет отследить в каждой семье? Только, по сути, «продуктовые карточки» вводить. Хотя и карточки могут стать предметом спекуляции.