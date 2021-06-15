В росте цен на жилье обвинили пандемию вместо льготной ипотеки

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что рост цен на жилье случился не из-за льготной ипотеки, а из-за пандемии.

Об этом пишет «РГ» со ссылкой на выступление Хуснуллина на канале «Россия 24».

«Мы проанализировали ситуацию в каждом регионе, и стало понятно, что ипотека на рост цены в среднем повлияла на 4-5 процентов. Все остальное — это не ипотека, это пандемия», — сказал он.

По его словам, в период введения ограничительных мер останавливались стройки, распускались рабочие. Затем подорожали строительные материалы. Сказалась и мировая инфляция: на зарубежную продукцию цены выросли в долларах.

Он также напомнил, что льготную ипотеку для семей с детьми продлили до июля 2022 года. Решение об этом было принято в конце апреля. Теперь ипотеку можно будет взять под 7%. Ранее она выдавалась под 6,5 при инфляции 4%. Сейчас прогнозируется инфляция на уровне 5%.

Всего правом на льготную ипотеку уже воспользовались более 500 тысяч семей, экономике это принесло более 1,5 трлн рублей.