С 2021 года налоговикам не обязательно получать декларацию, чтобы доначислить НДФЛ с продажи недвижимости

С 2021 года налоговики могут проводить камеральную проверку доходов граждан и доначислять им налог, даже если не сдана декларация 3-НДФЛ. В каких случаях и как это будут делать, рассказали на сайте УФНС по Санкт-Петербургу.

При непредставлении 3-НДФЛ по доходам, полученным от продажи или дарения недвижимого имущества, камеральная налоговая проверка будет проводиться на основании имеющихся у налоговиков документов (информации).

При отсутствии сведений о цене сделки по продаже недвижимости налоговики вправе применить расчетную стоимость такого имущества, равную 70% его кадастровой стоимости на основании сведений, поступающих из Росреестра. По дарению расчет производится, исходя из 100% кадастровой стоимости.

Камеральная проверка будет проводиться в течение 3 месяцев со дня, следующего за днем истечения установленного срока уплаты налога (15.07.2021). При этом налоговая вправе требовать у налогоплательщика представления необходимых пояснений.

Если декларацию 3-НДФЛ все-таки сдадут, такая камеральная проверка будет прекращена и начнется новая — на основе представленной налоговой декларации.

Учтите, что доначисляя НДФЛ, инспекторы не обязаны предоставлять имущественные вычеты, положенные по Налоговому кодексу. Поэтому если вы продали недвижимость или получили её в подарок, то выгоднее отчитаться как положено. Исключение — случаи, когда декларация не должна подаваться. Например, владение недвижимостью более минимального срока владения или получение в подарок недвижимости от близкого родственника.