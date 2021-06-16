Создадут реестр социально ориентированных НКО

Утвердят положение о порядке ведения реестра социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). Вести реестр будет Минэкономразвития.
Проект опубликован на федеральном портале.
Согласно пп. 19.6 п.1 ст. 256 НК юрлица, передавшие на безвозмездной основе некоммерческим организациям имущество (включая денежные средства), могут включить его в состав внереализационных расходов при определении базы по налогу на прибыль.
При этом имущество должно быть передано некоммерческим организациям, вошедшим в вышеназванный реестр.
В реестр включаются СОНКО, соответствующие одному из следующих критериев:
- являющиеся получателями грантов Президента, или получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления один раз и более в течение трех лет на момент включения в реестр;
- являющиеся исполнителями общественно полезных услуг;
- являющиеся поставщиками социальных услуг;
- являющиеся частными образовательными организациями, осуществляющими на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана;
- являющиеся благотворительными организациями, представившими в Минюст сообщение о продолжении деятельности или отчетность по формам ОН0001 и ОН0002, за 2 года, которые предшествовали дате включения в реестр;
- являющиеся получателями имущественной поддержки федерального, государственного или муниципального имущества в течение 2 лет, которые предшествовали дате включения в реестр.