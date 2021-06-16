Создадут реестр социально ориентированных НКО

Утвердят положение о порядке ведения реестра социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). Вести реестр будет Минэкономразвития.

Проект опубликован на федеральном портале.

Согласно пп. 19.6 п.1 ст. 256 НК юрлица, передавшие на безвозмездной основе некоммерческим организациям имущество (включая денежные средства), могут включить его в состав внереализационных расходов при определении базы по налогу на прибыль.

При этом имущество должно быть передано некоммерческим организациям, вошедшим в вышеназванный реестр.