Ипотека не должна сильно подорожать от повышения ключевой ставки, считает Набиуллина

Глава ЦБ усомнилась в том, что повышение ключевой ставки заметно повлияет на удорожание ипотеки. По ее словам, на ипотеку больше влияет инфляция.

«Ипотека — это длинный кредит: 10, 15 и даже 30 лет, и ставка по ней зависит от инфляции куда больше, чем от ключевой ставки... Понимая, что инфляция будет вблизи цели, банки не будут задирать ставки... Контроль за инфляцией как раз и позволяет появляться длинным деньгам, длинным кредитам», — сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.

За первую половину года регулятор поднял ключевую ставку с 4,25 до 5,5% и дал ясно понять, что еще раз поднимет ее в июле в ответ на разогнавшуюся инфляцию. В мае инфляция достигла 6% в годовом выражении. Целевой уровень инфляции — 4%, ЦБ рассчитывает вернуться к нему во второй половине 2022 года.

С 1 июля продлевается еще на год программа льготной ипотеки, но с изменившимися условиями — ставка 7%, а лимит не более 3 млн для всех регионов. Кроме того, с 1 августа снижается доступность ипотеки с низким первоначальным взносом (до 20%).

По материалам «РГ».

Комментирует Вадим Ковригин, руководитель регионального отделения Партии Роста в Липецкой области, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова.

«Согласен с руководителем ЦБ — действительно, ипотечные „длинные“ деньги в большей степени ориентированы на инфляционные риски. И повышение ключевой ставки больше влияет на проценты по кредитам сроком до одного-нескольких лет.

Поэтому, повышение ставки регулятором не приведёт автоматически и немедленно к увеличению процентов по предлагаемым банками ипотечным кредитам на ту же величину. Вместе с тем, влияние косвенное все же есть. В любом случае, ставка по ипотеке не может быть равной или меньше, чем ключевая — банкам это невыгодно.

Переход ЦБ к планомерному повышению ставки отражает его отношение к инфляционным рискам, прежде всего, в долгосрочной перспективе. Повышается ставка — значит возросли долгосрочные инфляционные ожидания и риски. Это, конечно, приведёт к росту ставок по ипотеке.

Таким образом, все равно косвенная зависимость ключевой ставки и ипотечных процентов есть».