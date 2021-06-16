💵 Люди стали меньше брать кредиты

В мае 2021 года было выдано 1,19 млн. потребительских кредитов. Что на 11,1% меньше, чем в апреле 2021 года.

Об этом сообщило НБКИ.

Больше всего кредитов в мае 2021 года было оформлено в Москве (65,4 тыс. ед.), Московской области (56,6 тыс. ед.) и Краснодарском крае (45,1 тыс. ед.).

«Ситуация в сегменте потребкредитования в этом году, в целом, остается стабильной. Количество выданных потребкредитов колеблется в пределах 1,2-1,4 млн. штук в месяц. При этом последние пару месяцев темпы выдачи несколько замедлились», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Цитата по НБКИ.

По сравнению с маем 2020 года, в этом же месяце 2021 года было выдано на 40,2% больше потребкредитов. В мае 2020 года — 0,85 млн.

Также Волков отметил, что основным показателем для выдачи кредита является персональный рейтинг клиента — около 632 баллов.

Персональный кредитный рейтинг (ПКИ) – оценка кредитной истории заемщика, которая показывает, насколько надежным плательщиком он является. Рассчитывается на основании ранее выданных кредитов и просрочек по кредитам.