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С 1 июля владельцы крупных сайтов будут обязаны размещать социальную рекламу

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Рубрика Общество. Люди. События
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С 1 июля 2021 года владельцы сайтов обязаны будут бесплатно размещать социальную рекламу на своем сайте. При условии, что суточный объем посетителей — более 100 тыс.

Нововведения введены Федеральным законом от 03.04.2021 № 124-ФЗ. Вступают в силу с 01.07.2021.

Размещать соц. рекламу должны будут сайты, у которых более 100 тыс. пользователей в день. Объем размещенной соц. рекламы — до 5% годового объема распространяемой ими рекламы.

Владельцы сайтов должны будут направить оператору соц. рекламы следующие данные:

  • сведения об объемах, способах, формах, средствах распространения рекламы на сайте;
  • прогнозные значения объемов соц. рекламы.

Оператор соц. рекламы будет определен до 01.07.2021.

В социальной рекламе не допускается упоминание конкретных марок товаров или товарных знаков. Она должна будет публиковаться с пометкой «Социальная реклама» и содержать ссылку на сайт рекламодателя.

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