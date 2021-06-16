Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Малому бизнесу помогут получить кредиты до 3 трлн руб. к 2025 году

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Кредиты
Версия для печати

Корпорация МСП будет выступать поручителем при кредитовании малого бизнеса. К 2025 году планируют помочь получить до 3 трлн руб.

Чтобы получить зонтичные гарантии, бизнесу будет нужно:

  • состоять в реестр МСП;
  • не быть в стадии банкротства.

Об этом рассказал глава Корпорации МСП Александр Исаевич, пишут «Известия».

О привлечении Корпорации в качестве поручителя говорил президент на ПМЭФ.

«Речь идет о следующем: наш институт развития — Корпорация МСП — будет выдавать поручительства по кредитам банков-партнеров. По сути — возьмет на себя часть рисков малого и среднего бизнеса, сделает для них кредит более доступным», — сказал тогда Путин.

В Корпорации МСП изданию заявили, что зонтичные поручительства будут запущены уже в 2021 году и существенно облегчат процесс получения кредита.

Сегодня он выглядит так: предприниматель, у которого не хватает обеспечения по займу, должен сначала обратиться в банк. Затем кредитная организация совместно с заемщиком формирует пакет документов и передает их в Корпорацию для принятия решения. Только после одобрения заявки банк может выдать деньги. Иногда на все это может уходить до нескольких месяцев, отметили в организации.

Новый механизм будет работать так: банки-партнеры будут сразу выдавать гарантии в соответствии с утвержденными параметрами и условиями, не дожидаясь одобрения корпорации.Таким образом, процедура станет гораздо быстрее, что позволит максимальному числу бизнесменов получить кредиты с господдержкой. К 2024 году при помощи поручительств корпорация обеспечит дополнительный объем кредитования малого и среднего бизнеса в размере не менее 600 млрд рублей.

«К 2025 году предприниматели МСП смогут привлечь порядка 3 трлн рублей финансовой поддержки в рамках национальной гарантийной системы, во многом благодаря новому зонтичному механизму предоставления поручительств», — заявил изданию Александр Исаевич.

Подборка полезных мероприятий

Разместить