Малому бизнесу помогут получить кредиты до 3 трлн руб. к 2025 году

Корпорация МСП будет выступать поручителем при кредитовании малого бизнеса. К 2025 году планируют помочь получить до 3 трлн руб.

Чтобы получить зонтичные гарантии, бизнесу будет нужно:

состоять в реестр МСП;

не быть в стадии банкротства.

Об этом рассказал глава Корпорации МСП Александр Исаевич, пишут «Известия».

О привлечении Корпорации в качестве поручителя говорил президент на ПМЭФ.

«Речь идет о следующем: наш институт развития — Корпорация МСП — будет выдавать поручительства по кредитам банков-партнеров. По сути — возьмет на себя часть рисков малого и среднего бизнеса, сделает для них кредит более доступным», — сказал тогда Путин.

В Корпорации МСП изданию заявили, что зонтичные поручительства будут запущены уже в 2021 году и существенно облегчат процесс получения кредита.

Сегодня он выглядит так: предприниматель, у которого не хватает обеспечения по займу, должен сначала обратиться в банк. Затем кредитная организация совместно с заемщиком формирует пакет документов и передает их в Корпорацию для принятия решения. Только после одобрения заявки банк может выдать деньги. Иногда на все это может уходить до нескольких месяцев, отметили в организации.

Новый механизм будет работать так: банки-партнеры будут сразу выдавать гарантии в соответствии с утвержденными параметрами и условиями, не дожидаясь одобрения корпорации.Таким образом, процедура станет гораздо быстрее, что позволит максимальному числу бизнесменов получить кредиты с господдержкой. К 2024 году при помощи поручительств корпорация обеспечит дополнительный объем кредитования малого и среднего бизнеса в размере не менее 600 млрд рублей.