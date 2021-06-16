Размещаете рекламу в интернете? Вас заставят зарегистрироваться в специальной системе учета

Роскомнадзор создаст единую информационную систему учёта рекламы в интернете. Она будет собирать и обрабатывать информацию о размещенной в интернете рекламе, а так же вести её учет и хранить.

Законопроект с поправками в закон о рекламе был внесен менее месяца назад, но уже прошел первое чтение. Скорее всего он будет принят Госдумой завтра, 17 июня.

В информационной базе соберут сведения в том числе о рекламодателях и распространителях, операторах рекламных систем и посредниках. Состав сведений будет утверждать правительство.

Операторами будут уполномоченные Роскомнадзором организации, владеющие софтом для отслеживания рекламы в Интернете.

Распространители, операторы рекламных систем, рекламные посредники обязаны будут подключиться к информационной системе учета рекламы или к системам учета рекламы операторов рекламных данных

Информацию в единую систему учёта можно будет вносить самостоятельно или через операторов рекламных данных, отбирать которых будет специальная комиссия, созданная Роскомнадзором. После этого размещённые данные будут храниться в системе не менее пяти лет, а доступ к ним получат не только рекламодатели, рекламораспространители, операторы рекламных систем, рекламные посредники и операторы рекламных данных,(налоговая?), которых определит правительство.

Определять, относится конкретная информация к рекламе или нет, будет Роскомнадзор совместно с ФАС.

Размещенная в интернете реклама, за исключением рекламы, размещенной в телепрограммах и телепередачах, радиопрограммах и радиопередачах, которые транслируются в интернете, должна содержать пометку «реклама», а также указание на рекламодателя или его сайт.

Рекламораспространителя будут привлекать к ответственности в случае нарушения правил учета по статье 14.3 КоАП. Штрафы составляют:

для граждан — от 2 тыс. до 2,5 тыс.рублей;

для должностных лиц — от 4 тыс. до 20 тыс. рублей;

для юрлиц — от 100 до 500тыс.рублей.

Действовать система учета рекламы будет. От участия в ней освободят только социальную рекламу.