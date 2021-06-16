Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Размещаете рекламу в интернете? Вас заставят зарегистрироваться в специальной системе учета

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Версия для печати
Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Роскомнадзор создаст единую информационную систему учёта рекламы в интернете. Она будет собирать и обрабатывать информацию о размещенной в интернете рекламе, а так же вести её учет и хранить.

Законопроект с поправками в закон о рекламе был внесен менее месяца назад, но уже прошел первое чтение. Скорее всего он будет принят Госдумой завтра, 17 июня.

В информационной базе соберут сведения в том числе о рекламодателях и распространителях, операторах рекламных систем и посредниках. Состав сведений будет утверждать правительство.

Операторами будут уполномоченные Роскомнадзором организации, владеющие софтом для отслеживания рекламы в Интернете.

Распространители, операторы рекламных систем, рекламные посредники обязаны будут подключиться к информационной системе учета рекламы или к системам учета рекламы операторов рекламных данных

Информацию в единую систему учёта можно будет вносить самостоятельно или через операторов рекламных данных, отбирать которых будет специальная комиссия, созданная Роскомнадзором. После этого размещённые данные будут храниться в системе не менее пяти лет, а доступ к ним получат не только рекламодатели, рекламораспространители, операторы рекламных систем, рекламные посредники и операторы рекламных данных, но и иные лица (налоговая?), которых определит правительство.

Определять, относится конкретная информация к рекламе или нет, будет Роскомнадзор совместно с ФАС.

Размещенная в интернете реклама, за исключением рекламы, размещенной в телепрограммах и телепередачах, радиопрограммах и радиопередачах, которые транслируются в интернете, должна содержать пометку «реклама», а также указание на рекламодателя или его сайт.

Рекламораспространителя будут привлекать к ответственности в случае нарушения правил учета по статье 14.3 КоАП. Штрафы составляют:

  • для граждан — от 2 тыс. до 2,5 тыс.рублей;
  • для должностных лиц — от 4 тыс. до 20 тыс. рублей;
  • для юрлиц — от 100 до 500тыс.рублей.
Действовать система учета рекламы будет с 1 сентября 2022 года. От участия в ней освободят только социальную рекламу.

Подборка полезных мероприятий

Разместить