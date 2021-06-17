Хотят принять закон о льготах многодетным семьям

Все льготы многодетным семьям пропишут в одном законе «Об основах правового положения многодетных семей в РФ».
Проект внесен в Госдуму группой депутатов от КПРФ.
Многодетная семья — это семья, в которой трое и более детей (в том числе усыновленные, а также пасынки и падчерицы) до достижения младшим из них возраста 18 лет, а в случае обучения по очной форме в образовательных организациях до окончания обучения, но не более чем до достижения 23 лет.
Предусмотрено создание федерального реестра членов многодетных семей.
В проекте прописаны меры господдержки многодетных семей.
К ним относятся:
Кроме того, для многодетных предусмотрено внеочередное зачисление в детский сад, зачисление в школу, где учатся братья (сестры).
- ежемесячная выплата на каждого ребенка в размере прожиточного минимума;
- ежегодная компенсация на приобретение одежды в размере 20 % от средней зарплаты в регионе;
- ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (50 % семьям с 3 детьми, 70 % — тем, у кого от 4 до 7 детей, 100 % — тем, у кого более 8 детей);
- единовременная денежная выплата на полное или частичное погашение обязательств по ипотечному кредиту в размере его задолженности, но не более 1 миллиона рублей;
- единовременная денежная выплата на приобретение жилья в размере 1 миллион рублей.
Семьям с 5 детьми будет бесплатно выделяться легковой автомобиль.
В проект также включена норма о досрочной пенсии многодетным родителям.