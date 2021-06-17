В Петербурге усилили ковидные ограничения

В Санкт-Петербурге ужесточили противоковидные меры. Но обязательную вакцинацию там пока не вводят.
Обо всех введенных с 13 июня мерах (начавших действие с 17 июня) пишут на официальном портале города.
- запрещена работа ресторанов с 2.00 до 6.00 (за исключением обслуживания навынос и доставки)
- запрещены развлекательные мероприятия на объектах общепита, закрываются фуд-корты и детские комнаты
- запрещена работа объектов досуга — кроме аквапарков, океанариумов, кинотеатров и фитнес-центров
- кинотеатры разрешено заполнять на 50% (вместо 75%)
- отменен праздник лучших выпускников «Бал медалистов»
- в фан-зонах Евро-2020 запрещена работа общепита и продажа продуктов, продавать можно только напитки.
Про обязательную вакцинацию отдельных категорий пока разговора нет, пишут «Невские новости».
«На сегодня подобного документа в разработке нет», — рассказали в пресс-службе ведомства.
На данный момент обязательную вакцинацию ввели в Москве, Подмосковье, в Кемеровской области и на Сахалине.