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В Петербурге усилили ковидные ограничения

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Рубрика Общество. Люди. События
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В Санкт-Петербурге ужесточили противоковидные меры. Но обязательную вакцинацию там пока не вводят.

Обо всех введенных с 13 июня мерах (начавших действие с 17 июня) пишут на официальном портале города.

  • запрещена работа ресторанов с 2.00 до 6.00 (за исключением обслуживания навынос и доставки)
  • запрещены развлекательные мероприятия на объектах общепита, закрываются фуд-корты и детские комнаты
  • запрещена работа объектов досуга — кроме аквапарков, океанариумов, кинотеатров и фитнес-центров
  • кинотеатры разрешено заполнять на 50% (вместо 75%)
  • отменен праздник лучших выпускников «Бал медалистов»
  • в фан-зонах Евро-2020 запрещена работа общепита и продажа продуктов, продавать можно только напитки.

Про обязательную вакцинацию отдельных категорий пока разговора нет, пишут «Невские новости».

«На сегодня подобного документа в разработке нет», — рассказали в пресс-службе ведомства.

На данный момент обязательную вакцинацию ввели в Москве, Подмосковье, в Кемеровской области и на Сахалине.

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