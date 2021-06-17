⚡️ В Калининградской области вводят ограничения

Калининградская область запретила ночные рестораны, мероприятия с более чем 150 участниками и заселение в отели детских туристических групп из других регионов. Также рекомендуют перевести на удаленку 30% работников. Масочный режим будут контролировать.

Об этом пишут «РИА Новости».

«Усиливаем контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и общественном транспорте. Работодателям рекомендуем перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников», — пояснили в пресс-службе правительства Калининградской области.

Кроме того, в регионе с 17 июня запрещено:

проводить массовые мероприятия с неопределённым количеством участников,

размещать в гостиницах, отелях, гостевых домах детские туристические группы из других регионов,

А общепит закрывается с 00 до 6 утра, кроме доставки.

Рестораны, кафе и фуд-корты без отдельного входа в ТЦ на две недели должны сократить наполовину количество посадочных мест.