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Впервые за 4 года в стране больше созданных компаний, чем ликвидированных

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Рубрика Регистрация бизнеса
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За пять месяцев 2021 года в России закрылось 112,1 тыс. предприятий, что в полтора раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает аналитическая служба FinExpertiza.

В апреле и мае 2021 года, впервые за четыре года, число открытых компаний превысило число закрытых. До этого на одну вновь созданную компанию приходилось две ликвидированные.

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В совокупности за период с января по май 2021 года в России завершили свою деятельность 112,1 тыс. коммерческих предприятий, что на 35,4%, или в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого пандемического года, когда закрылось 173,4 тыс. бизнесов.

Меньшее число закрытий в аналогичном периоде последний раз было зафиксировано шесть лет назад, в 2015 году. После того как в 2016 году ФНС начала кампанию по борьбе с фирмами-однодневками, закрытие предприятий из года в год стало существенно превышать число открытий.

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