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За пользование скамейками в Москве штрафовать не будут

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Рубрика Общество. Люди. События
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Собянин разрешил пользоваться скамейками в столичных парках. За это штрафовать на 4000 рублей не будут.

Изменения внесены в указ № 68-УМ, пункт про парки теперь выглядит так:

«При посещении территорий общегородского значения, указанных в приложении 1 к настоящему указу, не допускается использование объектов городской инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, беседок и иных объектов, предметов и оборудования, с которыми могли контактировать иные лица (за исключением скамеек и иных подобных объектов.

Изменения в указ № 68-УМ, которые внес указ № 32-УМ можно скачать во вложении.

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