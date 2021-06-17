За пользование скамейками в Москве штрафовать не будут

Собянин разрешил пользоваться скамейками в столичных парках. За это штрафовать на 4000 рублей не будут.

Изменения внесены в указ № 68-УМ, пункт про парки теперь выглядит так:

«При посещении территорий общегородского значения, указанных в приложении 1 к настоящему указу, не допускается использование объектов городской инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, беседок и иных объектов, предметов и оборудования, с которыми могли контактировать иные лица (за исключением скамеек и иных подобных объектов)».

Изменения в указ № 68-УМ, которые внес указ № 32-УМ можно скачать во вложении.