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Бесплатный вебинар о налоговом мониторинге уже завтра

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Рубрика Обучение для бухгалтеров
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Налоговый мониторинг — это одна из относительно молодых форм налогового контроля в России, она стартовала в 2016 году. Он основан на применении риск-ориентированного подхода, направленного на проверку высокорискованных операций налогоплательщиков с учетом отраслевой специфики.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Налоговый мониторинг как новый контроль от ФНС: что нужно знать», он пройдет 18 июня, начало в 10:00 по Москве.

Сейчас вступление в налоговый мониторинг — добровольное решение компании. Однако высока вероятность, что в ближайшее время требования к организации системы внутреннего контроля будут также предъявляться и прочим крупным компаниям.

На вебинаре обсудим:

  • развитие налогового мониторинга в РФ;
  • порядок вступления в налоговый мониторинг;
  • порядок проведения налогового мониторинга.

Вебинар будет полезен финансовым директорам, главным бухгалтерам и руководителям подразделений внутреннего контроля и внутреннего аудита.

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