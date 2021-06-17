Бесплатный вебинар о налоговом мониторинге уже завтра

Налоговый мониторинг — это одна из относительно молодых форм налогового контроля в России, она стартовала в 2016 году. Он основан на применении риск-ориентированного подхода, направленного на проверку высокорискованных операций налогоплательщиков с учетом отраслевой специфики.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Налоговый мониторинг как новый контроль от ФНС: что нужно знать», он пройдет 18 июня, начало в 10:00 по Москве.
Сейчас вступление в налоговый мониторинг — добровольное решение компании. Однако высока вероятность, что в ближайшее время требования к организации системы внутреннего контроля будут также предъявляться и прочим крупным компаниям.
На вебинаре обсудим:
- развитие налогового мониторинга в РФ;
- порядок вступления в налоговый мониторинг;
- порядок проведения налогового мониторинга.
Вебинар будет полезен финансовым директорам, главным бухгалтерам и руководителям подразделений внутреннего контроля и внутреннего аудита.
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