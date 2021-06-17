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С 1 декабря доступ к социально значимым сайтам станет бесплатным

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Рубрика Общество. Люди. События
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С 1 декабря 2021 года социально значимые сайты будут предоставляться бесплатно.

Теперь все провайдеры обязаны будут предоставлять доступ к таким сайтам, даже если у человека отрицательный баланс и нет доступа в интернет.

Законопроект № 1087071-7 был принят в третьем чтении.

В перечень социально значимых сайтов войдут сайты госорганов и органов местной власти, внебюджетных фондов, Госуслуги и другие. Остальные социально значимые сайты определит правительство.

«Это очень важная и нужная инициатива, которую Комитет поддерживает, потому что она будет направлена на расширение возможности и прав наших граждан на доступ к социально значимой информации полезным ресурсам. Таким образом, предоставление госуслуг для наших граждан на территории всей страны будет теперь бесплатным», — отметил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Цитата по «Парламентской газете».

Кроме этого по принятому законопроекту оператор связи будет обязан блокировать подменные номера, с которых звонят из-за границы.

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