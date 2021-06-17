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Путин назвал работу налоговиков творческой. А их самих — профессионалами своего дела

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Рубрика Политика
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Путин назвал ФНС профессионалами своего дела и главными наполнителями бюджета. А еще рассказал, что у них не чисто формальная работа, а творческая.

Об этом он сказал во время видеоконференции с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления, пишут «ТАСС».

Общаясь с руководителем ФНС Даниилом Егоровым, президент назвал это ведомство одним из ключевых в правительстве наряду с Минфином.

«Вы основной наполнитель бюджета», — сказал глава государства.

«Работа вашей службы — это не чисто формальная, фискальная функция — собрать, положить в государственный кошелек и отдать. Нет, это работа творческая», — подчеркнул Путин.

Он назвал представителей ФНС профессионалами своего дела.

«Вы предлагаете <...> решения по совершенствованию нашей налоговой системы, каждый компонент которой должен быть экономически обоснован и с социальной точки зрения справедлив. Рассчитываю на то, что так и будет эта работа выстраиваться дальше, как ее поставил нынешний председатель правительства РФ», — обратился Путин к Егорову.

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