Путин назвал работу налоговиков творческой. А их самих — профессионалами своего дела

Путин назвал ФНС профессионалами своего дела и главными наполнителями бюджета. А еще рассказал, что у них не чисто формальная работа, а творческая.

Об этом он сказал во время видеоконференции с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления, пишут «ТАСС».

Общаясь с руководителем ФНС Даниилом Егоровым, президент назвал это ведомство одним из ключевых в правительстве наряду с Минфином.

«Вы основной наполнитель бюджета», — сказал глава государства.

«Работа вашей службы — это не чисто формальная, фискальная функция — собрать, положить в государственный кошелек и отдать. Нет, это работа творческая», — подчеркнул Путин.

Он назвал представителей ФНС профессионалами своего дела.