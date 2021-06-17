Путин назначил день выборов Госдумы

Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Документ опубликован сегодня вечером.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Госдума VII созыва была избрана 18 сентября 2016 года, её первое пленарное заседание состоялось 5 октября 2016 года. В палате работали четыре фракции — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Два депутата не входили ни в одну из них.

За время работы этого созыва было рассмотрено 6479 законопроекта, принято 2672 закона.