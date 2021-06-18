42% сотрудников не отвлекаются от работы. Чего нельзя сказать об остальных

42% опрошенных отметили, что не отвлекаются от обязанностей на работе. А 34% — тратят примерно 10% рабочего времени на посторонние дела. Остальные отвлекаются от работы еще большее.

Такие результаты показало исследование сервиса «Работа.ру», которое находится в распоряжении «РИА Новости».

Из тех, кто отвлекается от работы — больше всего времени уходит на общение между коллегами (47%).

Также работники предпочитают пообщаться в мессенджерах (20%) или соцсетях (19%) или послушать музыку (11%). Но были и те, кто в рабочее время играют в игры или смотрят фильмы.

Опрос проводился в июне. В нем приняло участие более 5 000 человек старше 18 лет.