Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

42% сотрудников не отвлекаются от работы. Чего нельзя сказать об остальных

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Общество. Люди. События
Версия для печати

42% опрошенных отметили, что не отвлекаются от обязанностей на работе. А 34% — тратят примерно 10% рабочего времени на посторонние дела. Остальные отвлекаются от работы еще большее.

Такие результаты показало исследование сервиса «Работа.ру», которое находится в распоряжении «РИА Новости».

Из тех, кто отвлекается от работы — больше всего времени уходит на общение между коллегами (47%).

Также работники предпочитают пообщаться в мессенджерах (20%) или соцсетях (19%) или послушать музыку (11%). Но были и те, кто в рабочее время играют в игры или смотрят фильмы.

Опрос проводился в июне. В нем приняло участие более 5 000 человек старше 18 лет.

А вы отвлекаетесь от работы? Или занимаетесь исключительно трудовыми обязанностями?

Подборка полезных мероприятий

Разместить