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⚡️ С 21 июня режим нерабочих дней в Москве отменяют. Но ограничения продлили до 29 июня

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Рубрика Общество. Люди. События
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С 21 июня в Москве отменяется режим нерабочих дней. Однако ограничения продлеваются до 29 июня.

Режим нерабочих дней был отменен в Москве с 21 июня указом мэра Москвы от 18.06.2021 № 33-УМ.

С понедельника москвичи обратно приступают к работе.

А ограничения продлили до 29 июня. И еще ввели новые.

Продлеваются запреты:

  • на работу фудкортов;
  • на посещение детских игровых комнат;
  • на посещение зоопарков;
  • на использование детских площадок, спортивных площадок на улицах и беседок;
  • приостановление работы кафе и ресторанов с 23.00 до 6.00 (кроме доставки);
  • работа ночных клубов и баров с 23.00 до 6.00;

Новые ограничения.

С 18 по 29 июня в Москве запрещено:

  • проведение мероприятий с численностью более 1000 человек;
  • использование фан-зон и танцполов в концертных залах  или на спортивных мероприятиях независимо от численности посетителей.

Но есть и послабление. С 19 июня ресторанам разрешили принимать посетителей в период с 23.00 до 6.00, если человек предъявить сертификат о вакцинации с QR-кодом.

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