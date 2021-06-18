⚡️ С 21 июня режим нерабочих дней в Москве отменяют. Но ограничения продлили до 29 июня

С 21 июня в Москве отменяется режим нерабочих дней. Однако ограничения продлеваются до 29 июня.
Режим нерабочих дней был отменен в Москве с 21 июня указом мэра Москвы от 18.06.2021 № 33-УМ.
С понедельника москвичи обратно приступают к работе.
А ограничения продлили до 29 июня. И еще ввели новые.
Продлеваются запреты:
- на работу фудкортов;
- на посещение детских игровых комнат;
- на посещение зоопарков;
- на использование детских площадок, спортивных площадок на улицах и беседок;
- приостановление работы кафе и ресторанов с 23.00 до 6.00 (кроме доставки);
- работа ночных клубов и баров с 23.00 до 6.00;
Новые ограничения.
С 18 по 29 июня в Москве запрещено:
- проведение мероприятий с численностью более 1000 человек;
- использование фан-зон и танцполов в концертных залах или на спортивных мероприятиях независимо от численности посетителей.
Но есть и послабление. С 19 июня ресторанам разрешили принимать посетителей в период с 23.00 до 6.00, если человек предъявить сертификат о вакцинации с QR-кодом.