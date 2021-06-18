Плановая госпитализация в Москве — только с прививкой или антителами

В Москве получить плановую госпитализацию теперь можно только при наличии прививки от коронавируса, либо при наличии антител. Исключения — больные с онкологией, гематологией и при получении паллиативной помощи.

Приказ Депздрава Москвы можно скачать во вложении.

Прокомментировал Дмитрий Порочкин, омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, Член Генерального совета Партии Роста, Генеральный директор центра охраны труда «НСС Консалт».



«В соответствии с Приказом № 541 от 16.06.2021 Департамента здравоохранения города Москвы планово попасть в больницу теперь смогут только пациенты сделавшие прививку от коронавируса, либо с антителами к нему. Исключение составили только онкологические больные, больные с гематологией и для оказания паллиативной помощи.