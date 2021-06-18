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Плановая госпитализация в Москве — только с прививкой или антителами

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Рубрика Общество. Люди. События
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В Москве получить плановую госпитализацию теперь можно только при наличии прививки от коронавируса, либо при наличии антител. Исключения — больные с онкологией, гематологией и при получении паллиативной помощи.

Приказ Депздрава Москвы можно скачать во вложении.

Прокомментировал Дмитрий Порочкин, омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, Член Генерального совета Партии Роста, Генеральный директор центра охраны труда «НСС Консалт».

«В соответствии с Приказом № 541 от 16.06.2021 Департамента здравоохранения города Москвы планово попасть в больницу теперь смогут только пациенты сделавшие прививку от коронавируса, либо с антителами к нему. Исключение составили только онкологические больные, больные с гематологией и для оказания паллиативной помощи.

Не совсем понятно, что делать пациентам, которые имеют отвод по медицинским показаниям от проведения прививок. Если обычный человек для плановой госпитализации теперь может пойти и сделать прививку и в данном случае его госпитализация просто отложится на некоторое время, то судя по этому приказу человек с противопоказаниями вообще не сможет получить плановую медпомощь».

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