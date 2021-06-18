Путин отклонил закон об ответственности СМИ за фейки

Путин наложил вето на закон об ответственности СМИ за фейковые новости со ссылкой на первоисточник.
Предполагалось, что если главного редактора первоисточника будет невозможно установить и привлечь к ответственности, в этом случае к полной ответственности можно будет привлечь СМИ, которое ссылается на цитату первоисточника.
Законопроект № 978471-7 был принят Госдумой в третьем чтении. Совет Федерации его также одобрил.
Но Путин отклонил его и направил на новое рассмотрение
Первоначально законопроект предусматривал только правила возрастной маркировки на анонсах зрелищных мероприятий. Но ко второму чтению было внесено дополнение, касающееся полной ответственности СМИ за цитирование фейковых новостей, если нельзя привлечь к ответственности главного редактора первоисточника.
«Это связано с тем, что у президента появились вопросы к некоторым частям закона, в частности, к частям, где идет речь об освобождении от ответственности. Поэтому президент посчитал нужным вернуть. И уже этот закон будет дорабатываться осенью», — прокомментировал Дмитрий Песков.
Цитата по «РИА Новости».
Это первый случай за последние 5 лет, когда Путин воспользовался правом наложения вето на законопроекты, принятые Госдумой.
До этого президент также отметал законопроекты:
- 2012 год — законопроект о расширении полномочий инновационного центра «Сколково» (отсутствие критерия оценки эффективности);
- 2016 год — законопроект о единой системе учета учащихся (после критики со стороны родителей).