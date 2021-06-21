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Сегодня Путин будет общаться с депутатами. А 30-го июня — с народом

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Рубрика Политика
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Путин сегодня планирует встретиться с депутатами Госдумы 7-го созыва в связи с прекращением их работы.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на источник в ГД.

«Депутатам поступили приглашения на встречу с президентом РФ 21 июня в Кремле в связи с окончанием созыва Госдумы», — отметил источник.

Он уточнил, что встреча пройдет в Большом Кремлевском дворце.

Встречу Путина с депутатами также подтвердил Дмитрий Песков.

«Да, планируется», — сказал он изданию, отвечая на вопрос, состоится ли такая встреча.

Кроме того, 30 июня состоится традиционное общение президента с народом. Прямая линия начнётся в полдень по московскому времени, как сообщает пресс-служба Кремля.

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