Повышение ставки по льготной ипотеке снизит спрос, а заодно и цены на другие товары

Повышение ставки по льготной ипотеке до 7% должно снизить ажиотажный спрос на жилье, уверена глава ЦБ.
Об этом Эльвира Набиуллина рассказала в интервью «КП».
«Мы долго это обсуждали. Принято очень взвешенное решение. Снижение предельной суммы кредита (до 3 млн рублей) снизит спрос в крупнейших городах. А повышение льготной ставки приблизит ее к рыночному уровню. Благодаря этому ажиотажного спроса не будет. И он перестанет так сильно влиять на цены», — сказала она.
Набиуллина отметила, что бум на рынке жилья, вызванный льготной ипотекой, отражается в смежных отраслях, растет спрос на мебель и стройматериалы. При этом наблюдается рост цен, так как предложение не успевает удовлетворить спрос.
«Как мне кажется, почти кратное изменение цен на ряд товаров носит временный характер. Это может означать, что цены будут снижаться, а может — что просто прекратится такой быстрый рост цены. Дефляция — снижение цен — по отдельным товарам случается», — сказала она, приведя в пример снижение цен на смартфоны, телевизоры, планшеты в 2017-2019 годах.